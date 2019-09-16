رسميًا.. قيس سعيد الأعلى فى نسبة التصويت بانتخابات تونس

بعد فرز 39 بالمئة من الأصوات برئاسيات تونس، حاز قيس سعيد على 18.9%، ونبيل القروي على 15%، وعبدالفتاح مورو على 13.1% من إجمالي الأصوات.



وتشير النتائج الأولية المعتمدة على استطلاع آراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع في تونس، إلى أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستكون على موعد مع جولة ثانية في 29 سبتمبر الجاري.



وأظهر استطلاع لرأي الناخبين أن أي من المرشحين الأربع والعشرين في الانتخابات الرئاسية التونسية لم يحقق النسبة المطلوبة من الأصوات لحسم السباق من الجولة الأولى، وهي 50 بالمئة زائد واحد.