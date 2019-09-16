أسعار الذهب اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019

تستمر حالة التذبذب في أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الإثنين، بينما تستقر أسعار جرام الذهب عيار 21 سجل 391.5 جنيه للجرام.



والذهب عيار 14 سجل 456.5 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل 587.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 685 جنيه للجرام، وعيار 22 سجل 717 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 782 جنيه للجرام.



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5480 جنيهًا وهو سعر منخفض مقارنة بالأيام الماضية.



وبلغ سعر الأوقية عالميًا 1493 دولار، وسجل سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 685 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 588.5 جنيه للجرام.