"علقة موت" لشاب اغتصب طفلة بجنوب أفريقيا

اعترف شاب بعد أن ألقى القبض عليه من قبل المواطنين فى جنوب إفريقيا، وهو عار وجسمه غارق في الدماء، باغتصابه طفلة 7 سنوات داخل حمام.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار"، واجه المتحرش نيكولاس نينو علقة موت واعتداءً مرعبا من قبل المواطنين الغاضبين بجنوب أفريقيا.



واعترف الشاب البالغ من العمر 22 عاما أنه تتبع الطفلة الصغيرة إلى داخل حمام المطعم.



ويوضح فيديو تم نشره مؤخرًا للشاب المغتصب وهو عار وجسمه غارق في الدماء بعد أن تعرض للضرب من قبل المواطنين المحليين.



ووجهت المحكمة للشاب تهمة اغتصاب واختطاف فتاة صغيرة.