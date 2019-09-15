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الباز يكشف إنجازات الدولة بقطاع الصحة في عهد الرئيس السيسي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:16 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، حجم الإنجازات التي تم تدشينها والانتهاء منه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ردًا على الأحاديث المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن القصور الرئاسية، والسؤال المطروح حول "لماذا لا يتم بناء مستشفيات أو مدارس؟".

وأضاف "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه تم زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى عام 2014 إلى 110 مستشفيات عام 2018.  
وأوضح أنه في الفترة السيسي حتى ديسمبر 2018 تم تنفيذ 348 مشروعاً، تضمنت إنشاء وتطوير 376 مستشفى، فضلاً عن علاج 1,88 مليون مريض بفيروس " سي"، إلى جانب إضافة 300 سيارة إسعاف مُجهزة، لمنظومة الإسعاف، علاوة على تغطية 4987 كم، من شبكة الطرق بالخدمات الإسعافية.

وأكد أنه تم تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك للقضاء على فيروس "سي"، فضلاً عن إجراء آلاف  العمليات الجراحية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأشار الدكتور محمد الباز، إلى أنه تم إنشاء 30 مستشفى نموذجيّا وتجهيزها، موضحًا أنه بالنسبة للأدوية، فإن مصر نجحت فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من الأنسولين محلى الصنع، وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات،ووجهت  الدولة استثمارات كبيرة لتطوير معهد القلب القومي، والعديد من المستشفيات.

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