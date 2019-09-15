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ليست قصورا فقط.. كيفة تبنت الدولة المشروعات الصغيرة والقومية في عهد السيسي؟

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:09 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي التحرير والإدارة بجريدة الدستور، أن الدولة أخذت خطوات جادة في إنجاز العديد من المشروعات القومية والمتناهية الصغر خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حفز الشباب على افتتاح المشروعات حتى أصبحوا منافسين في الأسواق المصرية.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه خلال الفترة من يناير 2017 وحتى أكتوبر 2018 تم تمويل مشروعات بقيمة 9.9 مليار جنيه، وفرت 674 ألف فرصة عمل.

كما أوضح، أنه قد تم تقديم 5,082 مليار جنيه قروض للشباب مولت 252 ألف مشروع صغير ومتناهى ووفرت حوالى 342 ألف فرصة عمل.

وقال الدكتور محمد الباز، إنه تم منح تمويل لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، والتدريب بقيمة 338 مليون جنيه وفرت حوالى 33 ألف فرصة عمل، وأكد على أنه تقديم قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 4,5 مليار جنيه لنحو 209 ألف مشروع وفرت حوالى 332 ألف فرصة عمل.

وأشار الباز إلى أنه تم تقديم منح بقيمة 25,6 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المحلية وفرت حوالى 151 ألف فرصة يومية عمل


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