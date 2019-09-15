الباز: أخبار وفيديوهات يتم تصنيعها لتسخين الناس وإثارتهم (فيديو)

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك أخبار وفيديوهات يتم تصنيعها لتسخين الناس وإثارتهم على الدولة.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن المخرج تامر الخشاب عرض خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب بالصوت والصورة فبركات جماعة الإخوان ضد المشروعات القومية للتقليل منها وتشوييها.

وتابع: "في حجات بتتصور حقيقية وحجات أخرى غير حقيقية يتم استخدامها لإثارة الناس، مش كل اللي تشوفه تصدقه ولازم نفكرة شوية قبل إصدار الأحكام"، لافتا إلى أن آلاف الفيديوهات سخنت الناس وفي النهاية اكتشفنا أن أغلبها مفبركة.