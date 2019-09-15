الباز: أصبحنا نصدق ما نسمعه أكثر مما نراه بأعيننا من إنجازات (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الشعب المصري أصبح يصدق ما يسمعه، أكثر مما يصدق ما يتحقق من إنجازات أمام عينه

وأكد، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن هناك حالة من الإنكار لما يتحقق من إنجازات، لافتا إلى أننا بحاجة إلى مزيد من التفاؤل لمستقبل مصر الفترة المقبلة.

وتابع: "عدونا واضح، وهناك منصات إعلامية تقف ورائها الجماعة الارهابية لهز هذا البلد لأن الجماعة الإرهابية تريد أن تعود للحكم مرة أخرى، لتغيير هوية البلد، والانتقام من الجيش والشرطة، والشعب الذي طردهم من الحكم".