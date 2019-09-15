ضبط 12 صنف دواء مُهرب مجهول المصدر في القليوبية

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي في الإدارة الصحية بشبرا الخيمة، من ضبط 12 صنف من الأدوية مجهولة المصدر والتركيب وغير مصرح بتداولها من وزارة الصحة بكميات مختلفة، والتي تتنوع ما بين الأقراص والكبسولات والأكياس والبخاخات والمراهم والجل، وذلك أثناء مداهمة إحدى الصيدليات بشبرا الخيمة.



وتم ضبط بعض الأصناف الأخرى مختومة بخاتم هيئة النقل العام، وممنوع تداولها في الصيدليات العامة وتم تحريز المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة.



جاء ذلك خلال مرور لجنة من مفتشي الصيدلة في الإدارة الصحية بشبرا الخيمة، مكونة من الأطباء في إطار خطة وزارة الصحة؛ لضبط سوق الدواء، وضبط الأماكن غير المرخصة، التي تقوم بالإتجار في الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون؛ مما يعرض صحة المواطنين للخطر.