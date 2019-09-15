الاتفاق يلقن الحزم درسا قاسيا ويهزمه في الدوري السعودي

لقن الاتفاق مضيفه الحزم درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 6 صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) والتي شهدت أيضا فوز الفيصلي على الفتح 3 .2

وسجل أهداف الاتفاق فيليب كيس من ركلة جزاء في الدقيقة 15 ومسعود بخيت، لاعب الحزم، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 19 وسوليمان دوكارا (هدفين) في الدقيقتين 38 من ركلة جزاء و89 وحامد الغامدي في الدقيقة 58 وروجيرو دي اسيس كوتينيو في الدقيقة.67

وأهدر حسن جمال الحبيب لاعب الحزم ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة.75

ورفع الاتفاق رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد الحزم عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر، مناصفة مع الرائد.

وفي المباراة الثانية، قلب الفيصلي تأخره بهدف أمام ضيفه الفتح إلى فوز 3 .2

وتقدم الفتح بهدف سجله علي الزقعان في الدقيقة 21 وتعادل الفيصلي عن طريق يوسف الجبلي في الدقيقة 52 ثم سجل رولي بونيفاسيا الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 62 إلا أن الفتح سجل هدف التعادل في الدقيقة 63 عن طريق محمد يحيى مجرشي، قبل أن يسجل بونيفاسيا الهدف الثاني له والثالث

للفيصلي في الدقيقة.68

وشهدت المباراة طرد توفيق بوحيمد لاعب الفتح في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع الفيصلي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع مناصفة مع الفيحاء، وظل فريق الفتح بلا نقاط في المركز السادس عشر الأخير.