حظك اليوم.. برج السرطان الإثنين 16 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: تجنّب الرهان، قد يصعب عليك الصبر والانتظار، وربما تتقدم بطلب ولا يستعجل الطرف الآخر الرد عليه، وخصوصًا أنك تعمل وسط جوّ متشنج وغاضب.



عاطفيًا: تفكر في سفر أو تقوم به وتراودك أفكار سود ومشاعر سلبية، وتشتد الضغوط وتعيش لحظات محرجة وصعبة، حافظ على سمعتك واظهر كل الاهتمام للعائلة.



صحيًا: تخصيص الوقت اليومي والكافي للرياضة أو لأي نشاط ترفيهي، يوفر عليك الكثير من المطبات الصحية التي أنت بغنى عنها.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.