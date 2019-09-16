حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 16 سبتمبر 2019



عاطفيًا: حاول أن تصغي إلى بعض الأحاديث وراقب ما يجري حولك، فقد تثار مشاكل ونزاعات تتعلق بأوضاع عاطفية، يصعب عليك استيعاب الأمور وربما ترتكب هفوة.



صحيًا: لا تنفعل ولا تتمرّد على الظروف، وإياك التورط في قضايا شائكة وحذار الإساءة إلى صحتك.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: لحسن الحظ أن حدسك يساعدك على تجنب مشكلة شائكة وعلى التقاط فرصة سانحة، من الممكن أن يشكل شعورك باللااستقرار حافزًا للتفكير في مشاريع جديدة.