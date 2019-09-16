مصر تؤمن احتياجاتها البترولية بعد الهجمات الإرهابية على أرامكو

توقع خبراء البترول، أن ترتفع أسعار النفط بمعدل قد يصل إلى 5 دولارات للبرميل، عند بدء تداولات الأسبوع، ليصل إلى نحو من 63 إلى 65 دولار للبرميل، وذلك بسبب تعطل نحو 50% من إنتاج أرامكو، بعد الهجوم الإرهابي الذى وقع صباح يوم السبت 14 سبتمبر 2019 على منشأتي نفط سعوديتين، مما أدى إلى توقف أكثر من نصف إنتاج السعودية بنحو 5.7 مليون برميل، أو ما يزيد على 5% من الإمدادات العالمية.



وقال الدكتور عطية عطية عميد كلية هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، إن الهجوم الإرهابى الذى وقع السبت الماضى على معامل شركة أرامكو السعودية في خريص وبقيق، ونتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها، مما أدى إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو حوالي 50% من إنتاج الشركة، سيؤثر تأثير فورى على أسعار النفط العالمية، مشيرًا إلى أن هذا العمل الإرهابى يهدد أمن الطاقة بالمنطقة ولابد من تكاتف جميع الجهود العربية والعالمية لحماية المنشآت النفطية وإحداث حالة من الاستقرار لصالح جميع دول المنطقة.



وأوضح عميد كلية الطاقة لـ"الدستور"، أن هذه الأعمال الإرهابية قد تهدد بالفعل المنطقة بالكامل، لكن تأثيرها بسيطًا جدًا على مصر، حيث أن مصر آمنت نفسها فى عملية امتدادات النفط الخام أو المنتجات البترولية، وذلك من خلال التعاقدات التى أبرمتها وزارة البترول والهيئة العامة للبترول، على مدد طويلة الأجل، مما يؤدى إلى تأمين مصر من حيث الأسعار.



وقال "عطية"، إن المشكلة هنا أن سوق الطاقة بمنطقة الخليج أصبح الآن غير آمن مما سيؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار فى أسعار النفط ما بين الصعود والهبوط، لافتًا إلى أن مصر تستورد الآن كميات قليلة جدًا من الزيت الخام، وهذا أيضًا لن يكون له تأثير كبير، بالاضافة إلى أن وزارة البترول تعمل حاليًا على تنويع مصادر الطاقة والعمل على الاكتفاء الذاتى من الزيت الخام خلال 3 سنوات.



وأشار إلى أن قطاع البترول عمل على تنمية الحقول القديمة بكافة مناطق الجمهورية بالطرق الحديثة والغير تقليدية وتشجيع الشركات الوطنية على الدخول فى عملية التنمية والانتاج، سيزيد إنتاج مصر أكثر من الضعف، لافتًا إلى أن مصر غنية بالموارد النفطية، وتحتاج فقط حسن إدارة واستخراج، وهذا ما يفعله الآن وزير البترول.



وكانت السعودية أعلنت الأحد، أن صادراتها من الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع مع استعانة المملكة بالمخزونات المودعة في منشآت التخزين الكبيرة لديها، وأن ثلث إنتاج النفط المفقود سيتم تعويضه، الإثنين.



وتنتج السعودية أكثر من 10 ملايين برميل زيت خام يوميًا، وتقدر حجم الخسائر المبدئية نتيجة توقف الإنتاج، نحو نصف مليار دولار.



وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، تبنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف، منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.