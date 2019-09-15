"الرى": استئناف مفاوضات سد النهضة غدًا

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، استكمال الاجتماعات السداسية غدا بشأن بحث أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، بحضور وزراء الرى والخارجية فى مصر وإثيوبيا والسودان، والتى بدأت صباح اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة.



وانطلقت وقائع الاجتماع السداسي لاستكمال المفاوضات الخاصة بأزمة بناء سد النهضة، اليوم الأحد، فى القاهرة بحضور وزراء الرى والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث قواعد الملء والتشغيل لخزان البحيرة، والوصول إلى توافق حول إصدار التقرير النهائى، خاصة فى ظل عدم الوصول إلى حل منذ انطلاق المفاوضات منذ سبعة أعوام.



وتشكل فترة الملء والتشغيل لسد النهضة العقبة الرئيسية فى الوصول إلى حلول للأزمة الحالية، فى ظل الإصرار الإثيوبى على التخزين خلال فترة ثلاث سنوات فقط، وفق تصريحات وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بكلي، الذى أوضح أن مصر طلبت ملء الخزان على مدار سبع سنوات.