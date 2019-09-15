الخارجية السعودية: الإجراءات الإسرائيلية بشأن الأغوار باطلة

قال وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، اليوم الأحد، إن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب رغم التحديات، جاء ذلك خلال جلسة منظمة التعاون الإسلامي الطارئة التي تعقد في جدة اليوم الأحد لبحث تداعيات إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الأغوار وشمال البحر الميت في حالة فوزه في الانتخابات الإسرائيلية.



وأضاف: "ندين التصعيد الخطير من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ونطالب المجتمع الدولي برفض الاعتراف بأي وضع خارج حدود 67، وأن الإجراءات الإسرائيلية باطلة وكل ما ينتج عنها باطل ومرفوض، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".