نافاس يكشف حقيقة رغبته في الانتقام من ريال مدريد

علّق حارس مرمى باريس سان جيرمان، كيلور نافاس، على مواجهة فريقه السابق ريال مدريد، يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال، على ملعب " بارك دي برانس".



وقال في حديثه الصحفي: "الانتقام من ريال مدريد ؟ لا أفكر بهذه الطريقة، أنا هادئ جدًا لقد عشت لحظات جيدة للغاية في ريال مدريد والتي هي جزء من حياتي".



وأضاف: " الآن أنا لاعب لدي صفوف باريس سان جيرمان، وأريد أن أبذل قصارى جهدي هنا من أجل فريقي، سعيد جدًا بالمشجين الذين استقبلوني بدعم كبير ".



يذكر أن الحارس الكوستاريكي انتقل الى صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف، وذلك بعد أن قضى أكثر من 5 سنوات بقميص الميرينجي وحصد معه العديد من الألقاب المحلية والأوروبية.