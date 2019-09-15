الليلة.. عصام زكريا ضيف جمعية نقاد السينما

تعقد بجمعية نقاد السينما المصريين في السابعة مساء اليوم ندوة نقاشية بعنوان "أساليب النقد السينمائي المعاصرة..هل نشهد نقدًا سينمائيًا جديدًا شكلًا ومضمونًا؟" في حضور كل من الناقدة ماجدة خير الله، الناقد عصام زكريا، بمركز الثقافة السينمائية بوسط البلد، يُديرها الناقد محمد سيد عبد الرحيم.



نقترب من العقد الثالث من القرن الأول للألفية الثالثة. وبعد مرور 19 عاما من الألفية الجديدة، نستطيع أن نقول بكل ثقة أن الإنسانية قد شهدت تطورا تكنولوجيا لم تشهده أبدا من قبل في هذه الأعوام القليلة الماضية. هذا التطور التكنولوجي قد طال السينما من عدة نواح من آلات ووسائل وأساليب لصنع الأفلام حتى الوسائط المختلفة التي يمكن لهذه الأفلام أن تعرض عبرها ومنها استخدام نظارات لمشاهدة الأفلام بتقنية الثلاثية الأبعاد وشاشات التليفزيون أو الكومبيوتر والتليفونات المحمولة وعبر الأقراص المدمجة او الصلبة أو الانترنت الذي بدوره ينقسم إلى يوتيوب ومواقع للمشاهدة المباشرة وغيرها.

فهل نال النقد السينمائي نفس الحظ الذي نالته السينما من تطور تكنولوجي عبر الوسائط التي يقدم عبرها النقد السينمائي أو عبر أشكاله أو عبر محتواه؟ وهل انقرض النقد بشكله التقليدي وولد نقد سينمائي جديد من رحم التكنولوجيا؟



هذه هي الأسئلة التي سيجيب عليها مجموعة من النقاد الذين لديهم خبرة في الأشكال الجديدة للنقد السينمائي التي يحتاج كل ناقد سينمائي أن يعرفها ويحتك بها ويتعامل معها حتى يتواصل مع المتلقين والمهتمين بالنقد السينمائي خاصة والسينما عامة.

