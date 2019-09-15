برلمانية: مؤتمرات الشباب فرصة لكشف خطر السوشيال ميديا

قالت النائبة سعاد المصرى عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، إن مؤتمرات الشباب التى تعقد خلال الفترة الأخيرة وأخرها النسخة الثامنة تؤكد حرص الدولة المصرية على التواصل مع الشباب ومد جسور الثقة بينهم وبين الدولة، وتمكينهم على أرض الواقع وخلق جيل واعى قادر على تحمل المسئولية والمشاركة فى الحياة السياسية.



وأوضحت، أن مؤتمرات الشباب السابقة وجميع التوصيات التى خرجت منها حرصت الدولة على تنفيذها على أرض الواقع، وهذا يؤكد اقتناع القيادة السياسية ومسئولي الحكومة بما يطالب به الشباب والمشاركين، وأن هذه المؤتمرات فرصة حقيقية للحوار البناء والاستماع لهم والأخذ بآرائهم.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المؤتمر فى نسخته الثامنة، سيلقى الضوء على عدد هام من الموضوعات أبرزها مخاطر السوشيال ميديا، والحرب على الإرهاب، وكيف استطاعت الدولة المصرية التصدي للشائعات، وخوض حرب شرسة ضد الإرهاب.