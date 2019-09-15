مسؤول عراقي: عبد المهدي سيوقع عدة اتفاقيات خلال زيارته للصين

أعلن عبدالحسين الهنين، مستشار رئيس الحكومة العراقية أن زيارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي المقررة إلى الصين يوم الخميس المقبل ستشهد توقيع عدة اتفاقيات.



وأوضح الهنين أن الاتفاقيات ستتناول مشاريع تتعلق بالبنى التحتية كالطرق والجسور والسكك الحديدية والموانئ، فضلا عن مشاريع خاصة بالصناعة والصحة والتربية وغيرها.



وقال إن "العراق يسعى إلى تعزيز صداقاته مع دول العالم، وأن يستثمر الفرص التي من شأنها تطوير كافة القطاعات، وهذا ما يعمل عليه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي".



وأضاف أن "الصين لن تكون المحطة الوحيدة خلال هذه الفترة، فهناك زيارة مرتقبة إلى روسيا.. وهناك زيارات لدول أخرى تصب جميعها في إطار تعامل العراق مع العالم من منطلق مصالح شعبه".