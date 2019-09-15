الإمارات تسير قافلة دعم للمتضررين من السيول والفيضانات بالسودان

واصلت دولة الإمارات من خلال مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية لعشرات الآلاف من الأشقاء في عدد من الولايات السودانية؛ لمواجهة آثار وتداعيات الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد.



وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية وام اليوم الأحد، أن فريق الإغاثة الإماراتي سير قافلة دعم للمتضررين من السيول والفيضانات التي لحقت بعدد من القرى في ولاية الجزيرة، شملت 6 آلاف سلة غذاء تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، إضافة إلى 200 خيمة تم توزيعها على المتضررين الذين فقدوا منازلهم.



وأكد عضو وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية عبدالله علي الزعابي حرص المؤسسة على إنهاء البرنامج الإغاثي الذي وضعته بالتعاون مع منظمة العون الإنساني في السودان الشقيق، وتوزيع المساعدات بيسر وسهولة، ووصولها إلى المستحقين في الولايات المتضررة، مشيرا إلى أن الفريق الإغاثي نفذ المرحلة الأولى في منطقتي "الجيلي" و"ودرملي" بنجاح، وتم توزيع 4 آلاف طرد غذائية و400 خيمة إيواء للعوائل التي فقدت منازلهم.