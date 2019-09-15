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اقتصاد

سامسونج وهيونداى ضمن المراتب الأولى لولاء العملاء الأمريكيين

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:29 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أظهرت دراسة حديثة، اليوم الأحد، أن شركتي سامسونج للإلكترونيات وهيونداي موتور جاءتا ضمن المراتب العشر الأولى في مؤشر ولاء العملاء الأمريكيين.

طبقا لقائمة "أكثر 100 شركة حفاظا على ولاء العملاء لعام 2019" (Loyalty Leaders 100) التي نشرتها شركة أبحاث السوق "براند كيز" التي تتخذ من نيويورك الأمريكية مقرا لها، احتلت سامسونج للإلكترونيات المرتبة الثالثة بعد أمازون وجوجل.

وارتفعت سامسونج للإلكترونيات بـ 3 مراكز مقارنة مع العام الماضي لتتقدم على أبل.

وحصلت هيونداي موتور على المركز العاشر، لتنجح في الدخول ضمن المراتب العشر الأولى على القائمة هذا العام.

وارتفعت كيا موتورز بـ 10 مراكز من المرتبة الـ 68 في العام الماضي إلى المرتبة الـ 58 في هذا العام.

يذكر أن "براند كيز" أجرت هذه الدراسة على 55.115 من العملاء الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 65 عاما في الشهر الماضي.

وتشمل الدراسة 921 علامة تجارية لـ 110 أنواع من الأعمال.

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