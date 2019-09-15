عاصفة استوائية جديدة تضرب الباهاماس

ضربت عاصفة استوائية جديدة شمال الباهاماس السبت، بعد أقل من أسبوعين على مرور الإعصار دوريان الذي سبب أضرارا جسيمة وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ب"المروعة".



لكن العاصفة "أومبرتو" لم تسبب أضرارا بحجم تلك التي خلفها الإعصار.



فقد ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن مركز العاصفة مر هذه المرة على بعد حوالى 135 كيلومترا عن شمال جزيرة أباكو المدمرة بعد مرور الإعصار دوريان

الذي أسفر عن سقوط 52 قتيلا على الأقل في الأرخبيل منذ نحو أسبوعين.



وكانت العاصفة أومبرتو برياح سرعتها 95 كيلومترا في الساعة بدأت تبتعد مساء السبت عن أباكو. ويتوقع أن تشتد في الساعات المقبلة لكنها لن تضرب فلوريدا بل ستبقى في عرض البحر.



وقال المركز الوطني للأعاصير إنه "لا يتوقع ارتفاعا مفاجئا في مستوى المياه في شمال غرب الباهاماس"، في نبأ سار لسكان أباكو وغراند باهاما الذين دمرت منازلهم عند مرور الإعصار دوريان مع رياح تبلغ سرعتها 295 كيلومترا في الساعة.



لكنه يتوقع هطول بين خمسة وعشرة سنتيمترات من الأمطار.



وقال شافون بونيمي خبير الأرصاد الجوية في غراند باهاما لصحيفة "ناساو غارديان" "أعرف أنه أمر لا يرغب الناس في أباكو وغراند باهاما سماعه، لكن العاصفة ستجلب أمطارا غزيرة على جزر الباهاماس". وأضاف "لذلك علينا الاستعداد" لمواجهة ذلك.