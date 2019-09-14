مقاول يكشف سر هجوم "محمد علي" على القوات المسلحة

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مقطع فيديو لمقاول يرد على أكاذيب المقاول الأجير محمد علي، ويؤكد أنه يعمل و300 مقاول آخرين من محيطه في مشاريع تديرها القوات المسلحة، ولم يحدث أن الجيش رفض دفع مستحقات أي منهم.



وأرجع المقاول في الفيديو الذي عرض في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، سر هجوم محمد علي على الجيش، إلى كثرة الإنجازات وما تم بناؤه، قائلًا: "ما ينجز في مصر خيال ولازم يتهاجم، وأتحدى أي حد يقول الجيش كل عليا فلوس، بيتقال لك لازم تقف جنب مصر، مبيقولكش سيب فلوسك، ولو مش عارف الجيش بيعمل إيه يبقى مشتغلتش مع الجيش".



ولفت الباز، إلى أن المقاول أكد على نقطتين، أن العمل مع القوات المسلحة متعب جدًا، لأنه يرفض استلام مشاريع فيها أخطاء، ويتحمل المقاول الفلوس.

