الوحدة المحلية بالفشن ترفع 80 طن قمامة في بني سويف

رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف، اليوم، 80 طنا من القمامة بنقاط التجميع إلى المحطة الوسيطة، ونقلتها إلى مصنع تدوير القمامة بسمسطا، كما رفعت 12 طن قمامة من قرية الفنت ومهدت طريق عزبة ملك السيد، ورفعت 12 طن قمامة من قرية أقفهص و11 طن في دلهانس، و12 طن في أبسوج و8 طن بقرية شنرا و18 طن بقرية تلت.



وحررت الوحدة المحلية 14 محضر إشغالات طريق وتعديات على الأرصفة بمدينة الفشن بقرى اقفهص، شنرا، الفنت، وتم استبدال 25 كشافا وتركيب (ليد) جديدة بشوارع المدينة، وصيانة 22 كشاف أمام مركز شباب الفنت، وصيانة 20 كشاف بقرية اقفهص، وجار توزيع الأعمدة بدائرة المجلس القروي، ونقل 3 أعمدة إنارة كانت تعيق الحركة والمرور داخل قرية دلهانس، وشد أسلاك بعزبة القاسي التابعة لمجلس قروي شنرا بالتعاون بين قطاع الكهرباء والوحدة المحلية، بجانب إصدار 3 رخص مباني بقرية الفنت، واستمرار تعليق البانرات للتوعية بالمدة المقررة لقبول طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء.