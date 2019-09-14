الباز يكشف تفاصيل نهب محمد علي لأموال أسرته وطرده لوالدته

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تفاصيل استيلاء المقاول الأجير محمد علي، على أموال والدته وأبناء شقيقه إبراهيم اليتامى، والمستندات التي تؤكد ذلك.



وأشار "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن شقيق الأجير الهارب، كشف حقيقة وتفاصيل سرقة نجله لأموال أبناء شقيقهما اليتامى، مؤكدًا أنه غير مناضل كما يدعي.



وفجر مقدم 90 دقيقة، مفاجأة بشأن تعامل محمد علي مع والدته حينما ذهبت تطالبه بحقها، قائلًا: "طلب لها بودي جارد، وأمرهم بطردها خارج الفيلا"، الأمر الذي دفع والدته لرفع قضية ضده للمطالبة بحقها.



كما كشف الباز، عن نصب المقاول الهارب لأصدقائه المقاولين، مؤكدًا أن هناك العديد من الفيديوهات التي ظهرت لهؤلاء المقاولين، الذيت تم النصب عليهم

