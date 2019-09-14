الباز: لماذا لا يشارك مؤيدو الدولة في فضح أكاذيب محمد علي؟

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مقطع فيديو لمقاول عمل مع المقاول الأجير محمد علي، في حوالي 80% من المشروعات التي نفذها محمد علي، ويديرها القوات المسلحة.



وقال المقاول، في الفيديو الذي عرضه برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إنه عمل في الـ3 مشروعات التي ذكرها محمد علي، استراحة الرئيس، والشويفات، ومشروع زويل، وحصلوا على جميع مستحقاتهم المالية.



وأردف: "وعلى العكس عملنا فيلا في الرحاب لمحمد علي على أفخم وأحدث طراز، ولم يسدد أموال المقاولين، وكان عنده أزمة مالية منذ 6 سنوات، كما عملنا معه في مشروع لشركة القرنفل بعيدة عن القوات المسلحة، ولم يعطينا مستحقاتنا".



وعقب الباز، على الفيديو، قائلًا: "طالما أنها حرب فيديوهات، فلماذا لا يشير مؤيدو الدولة هذه الفيديوهات؟ لا يجب أن تقفوا في المنتصف".



وأرف: "أتعجب من ناس بتتعامل أن الدولة فريق والإخوان فريق، وبيشجع اللعبة الحلوة، إما أن تكون مع الدولة أو ضدها، فالناس بتحارب وفيه ناس بتموت وتفجيرات في الشوارع، ممكن تكون واحد ممن ماتوا في تفجير معهد الأورام، كلنا معرضين للخطر".

