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تفاصيل اختطاف طفل من والده في المنوفية وتحريره من قبل الشرطة.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:30 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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كشف والد الطفل "عمار" المختطف بمنطقة بركة السبع بمحافظة المنوفية عن تفاصيل اختطاف نجله، وجهود وزوارة الداخلية لإعادته سالمًا.

والد الطفل قال: "يوم الأحد الماضي اختفى طفلي، وقمت بإبلاغ مركز الشرطة، وبعدها قمت بالبحث في كل المستشفيات ومراكز الشرطة".

وأضاف خلال لقاء مصور له مع برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه في اليوم الثالي تلقى اتصالا من الخاطف يطلب منه فدية قدرها 3 ملايين جنيه، وعلى الفور ذهب للشرطة وأبلغهم بالقضية وتم التحري وتحديد مكان المختطف.

وداهمت قوات من عناصر الشرطة مقر الخاطف فجرًا وتمكنوا من تحرير الطفل المختطف، وكشفت التحريات أن المختطف هو عامل لدى والد الطفل في المطعم الذي يمتلكه.

وقال المتهمين في اعترافاتهم أمام الشرطة، إن الخطف كان بسبب الفدية، مؤكدًا أنه لديه منذ فترة طويلة وعندما جاء الوقت المناسب اتصل على صديقه وعرض عليه الأمر فوافق على ذلك، بينما أنكر المتهم الثاني علمه بالقضية وأنه كان مجرد حافظا للولد ولم يعرف التفاصيل.


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