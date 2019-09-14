الباز: السيسي ينسب الإنجازات للشعب وليس لنفسه

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب أرسى قاعدة مهمة اليوم بأن الإنجاز الذي يتحقق على أرض الواقع ، ليس إنجاز شخص، ولكن إنجاز شعب.

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتحدث خلال المؤتمر الوطني للشباب بمشاعر صاقة جدا، موضحا أن خبراء التسويق السياسي يمكن أن يحتاروا في الطريقة التي يقدم بها السيسي نفسه للمصريين، لأنه يلقى قبولا واسعا لدى المصريين.

واستكمل أن الرئيس شدد على ضرورة أن ينتبه الناس حتى لا يدخل أي شخص في المساحة التي بينه وبين الشعب.