الباز: حديث الرئيس اليوم «برد وسلام على قلوب الناس»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن ما قاله الرئيس السيسي اليوم كان بردًا وسلامًا على قلوب ناس كثيرة أثرت الحرب خلال الأيام الماضية على نفسيتهم وعلى قناعاتهم.



ووجه الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، لمؤيدي مشروع 30 يونيو، قائلًا: "لا تكونوا في المنطقة الرمادية، اترك الخصم يختلف، لكن هل تكون من قلب المعسكر وتبقى مختلفا؟".



ولفت إلى قول الكاتب الإسلامي خالد محمد خالد كتب، "لكن المنافقة"، في إشارة للناس التي تدعي أنها مؤيدة للمشروع، ثم تتململ وتقول "ولكن".



وأردف الباز: "عندما تكون الحرب دائرة لا مكان للجدال والحوار".

