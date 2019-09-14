شاهد.. الباز يكشف كيف استغلت قنوات الإخوان المقاول الأجير محمد علي في الحرب ضد مصر

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، كيف استغلت المنصات الإخوانية المعادية للدولة المصرية المقاول الأجير محمد علي، كأداة للحرب ضد الدولة المصرية والإيقاع بين الشعب والرئيس.

وأوضح الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أن قناة الجزيرة القطرية كانت تنوه عن فيديوهات الأجير محمد علي وتذيعها باستمرار، وكذلك قناة الشرق القطرية الإخوانية التي يديرها أيمن نور وصبيانه، وقناة مكملين اللسان القذر لجماعة الإخوان.

وتابع أنه عندما ترى أن هذه المنصات الإعلامية هي التي تروج لفيديوهات هذا المقاول الأجير، تعلم أنك أمام حرب نفسية قذرة، وبالتالي لا يمكن أن نروج ما يذيعوه.