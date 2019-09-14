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رياضة

صلاح محسن يحتفل بهدف في "كانو" على طريقة مؤمن زكريا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:58 م
صلاح محسن
صلاح محسن
وكالات
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احتفل صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالهدف الذي أحرزه في مرمى كانو سبورت بنفس طريقة احتفال مؤمن زكريا بالأهداف التي يسجلها.

ووجه صلاح محسن رسالة دعم لمؤمن زكريا الذي يعاني من إصابة في الجهاز العصبي.

وكان صلاح محسن قد سجل هدف التقدم في الدقيقة 62 من عمر المباراة بعد نزوله بديلا.

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