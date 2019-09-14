السيسي: "الإرهاب سرطان"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن فكرة الإرهاب ضرب مركز ثقل الدين للإنسانية، متابعًا: "الناس والشباب والشابات تأثروا بشدة من الفكرة، والآثار بتاعتها".



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب: أنا بتكلم عن عالمية التأثير، مؤكدًا أن الإرهاب مثل السرطان، والجسم نفسه بيهاجم نفسه، يا إما تعالجه أو تزيله مما يتسبب في ضعف الجسد، إحنا بقالنا 6 سنوات بنعالج الإرهاب وتكلفنا كثيرًا جدًا.



وتساءل "السيسي" عن تكلفة اليوم في سيناء، مشيرًا إلى أن كل ما يحدث من أجل ضياع القيمة العظيمة التي يقدمها الجيش لمصر، اللي هو مركز الثقل الحقيقي مش في مصر بس، بل في المنطقة كلها.