"المنارة" يفتح أبوابه لاستقبال مؤتمر الشباب الثامن.. صور

فتح مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة أبوابه لاستقبال الحضور بالمؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة صباح اليوم السبت.



وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

