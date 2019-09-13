جامعة أسوان تشارك في مؤتمر التغيرات المناخية بكريت اليونانية

تشارك جامعة أسوان في فاعليات المؤتمر الختامى لمشروع التغيرات المناخية والزراعة المستدامه والأمن الغذائى، المقام حاليا بجامعة كريت باليونان خلال الفترة من ١٢ إلى ١٧ سبتمبر الحالي، وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة.



ومن جانبه؛ قال الدكتور السيد عويس عمران وكيل معهد الدراسات والبحوث الإفريقية وممثل جامعة أسوان، إن المؤتمر يتضمن العديد من المحاور الهامة منها أبراز تحديات ونتائج تنفيذ برنامج ماجستير التغيرات المناخية للجامعات الأوروبية والمصرية المشتركة فى البرنامج وهي اسوان وقناة السويس والازهر وهليوبليس، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات التى قابلت تنفيذ برنامج ماجستير التغيرات المناخية والزراعة المستدامة، وإجراء التقييم الداخلى والخارجى لبرنامج ماجستير التغيرات المناخية.



وأضاف وكيل معهد الدراسات الإفريقية وممثل جامعة أسوان، أن المؤتمر يتضمن أيضا تقييم مقرر استخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد فى تحديات تغير المناخ والزراعة المستدامة والأمن الغذائى.