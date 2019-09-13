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تقارير ومتابعات

حليف «الإخوان» سامي كمال الدين يهدد زوجة محمد علي (وثيقة وفيديو)

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:08 م
محمد على
محمد على
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كشفت رسالة زوجة محمد على، عن تفاصيل جديدة فى قصة الممثل المغمور، وعلاقته بقيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

 
وكانت زوجة محمد على قد أرسلت له رسالة صوتية تطالبه خلاله برعاية بناته، وتشكو له أن إحداهن اعتادت خلال الفترة الماضية على الخروج من المنزل دون علمها، والعودة فى أوقات متأخرة، وتحملها مسئولية بنات المقاول الهارب.
حليف «الإخوان» سامي
هذا التصرف الذى قام به سامى كمال الدين، واستخدامه الرسالة الصوتية التى سبق وأرسلتها الزوجة للمقاول الهارب محمد على، يؤكد وجود تواصل بين سامى كمال والمقاول الهارب، وأن الأخير يستخدم المذيع فى قناة الشرق للرد على زوجته وتهديدها أيضاً.
حليف «الإخوان» سامي
كانت زوجة محمد على قد أرسلت له رسالة صوتية تشكوى خلالها من سلوك إحدى بناتها التى اعتادت الفترة الماضية الخروج من المنزل دون علم والدتها، وقالت فيها: "صباح الخير يا محمد، معلش عاوزة أفهم حاجة، أنا دلوقتى مش باتكلم مع رحيمة، العيال قارفينى آخر قرف، هى وهنادى، مش عارفة الكلام ده واصلك ولا لأ، فوجئت وأنا باسال أختها هى رحيمة هنا قالتلى آه، ودلوقتى بابص فى الأوضة مالقتهاش، هل إنت عندك علم بالكلام ده، كل يوم تخرج ومش بتيجى إلا بالليل، وبتخرج من غير ما تقولى، ولا أعرف عنها حاجة، والنهارده فوجئت إنها بايتة بره البيت، إنت عندك علم ولا ما عندكش علم، وهل الوضع ده سليم ولا إيه؟.. أنا عاوزة تفسير".

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