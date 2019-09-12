سميرة عبدالعزيز: لن ألغي تاريخي الفني لتمثيل دور "كنبة"

كشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز، اعتذارها عن مسلسل عرض عليها مؤخرًا، ووصفت الدور المعروض عليها بأنه "كنبة".



وقالت سميرة خلال لقائها مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "كان دور أم لضابط، وحتى الحلقة 13 لا تعرف إن كان ابنها خائن، أم شريف، حي أم ميت".



وأضافت: "قاعدة مبقولش حاجة، والزوجة نجمة المسلسل بتقول كل الكلام، فقلت لهم آسفة هذا دور كنبة أعتذر عن الاشتراك فيه، مش هلغي تاريخي عشان اشتغل دور كنبة".



وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، في دورته الـ 26 والتي انطلقت 10 من الشهر الجاري، تكريم الفنانة سميرة عبدالعزيز، عن مسرحية "مخدة الكحل".

