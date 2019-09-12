حركة تداول السفن بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الخميس، 3 سفن حاويات وعدد 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات وعدد 3 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة.



كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 11814 طن فوسفات و2500 طن مولاس و23000 طن ملح.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8850 طن ذرة و604 أطنان حديد و1187 طن خشب و2692 طن كلوريد ايثيلين.‎



وبلغت حركة الصادر من الحاويات 186 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 97 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 117 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 71176 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24238 طنا.



وقد غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2644 طن قمح، في حين غادر عدد 1049 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 56222 من البضائع العامة منها عدد 122 سيارة نقل محملة بـ5179 طن قمح.