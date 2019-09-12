"فضائل ليلة عاشوراء" بثقافة أسوان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع أسوان، حيث أقيم بقصر ثقافة أسوان ورشة "برنامج الباور بوينت" للمدرب محمد حنفي مدرب حاسب آلى، وذلك ضمن نشاط نادي تكنولوجيا المعلومات.



وقد ألقى الضوء على أنه أحد البرامج الموفرة وهو مخصص للعروض التقديمية، ويوفر مجموعة من الأدوات لإنتاج ملفات إلكترونية تحتوي على شرائح عليها كتابات وصور تستخدم على جهاز عرض سينمائي "بروجيكتور" مرتبط بحاسوب من قبل شخص "المقدم"، وهو كثير الاستخدام في الشركات والمراكز التعليمية، ويمكن من خلاله عمل عدد لا نهائي من الشرائح، ويمكن أيضا إدراج الصور المتحركة والثابتة، وإدراج المقاطع أو الروابط.



ونفذ قصر ثقافة كوم أمبو ورشة فنية رسم "بالقص واللصق" للمدربة عبير رمضان، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بأدندان ورشة حكي بعنوان "كيفية الحفاظ على البيئة" إلى جانب تنظيم ورشة فنية "عمل أشكال بالصلصال" للمدربة فاطمة عبده سعيد.



وعقد قصر ثقافة الطفل بخور محاضرة بعنوان "كيفية اختيار الصديق" ألقاها رجب حسن، قائلا إنه ينبغي مراعاة مجموعة من الأسس عند اختيار الأصدقاء، ومنها حسن الخلق والعقلانية والنشاط والاجتهاد، وأن يكون عونا ومعينا لصديقه في جميع الأمور، ويجب أن يتوخى المرء الحذر الشديد عند اختيار أفضل صديق.



بينما أعد قصر ثقافة العقاد محاضرة بعنوان "تنظيم الوقت" ألقاها محمد مصطفى مدرب تنمية بشرية، تحدث عن تنظيم الوقت في ساعات النوم وأثناء المذاكرة للراحة والاستيعاب والتركيز والفهم وتنظيم الوقت في أداء الصلاة في وقتها والحفاظ عليها وتنظيم الوقت فى الأكل والشرب للحفاظ على الصحة وتنظيم الوقت في ساعات العمل لزيادة الإنتاج، إلى جانب ذلك قدم القصر عرض فني لفرقة كورال قصر ثقافة العقاد بقيادة أحمد موسى، وتغنت الفرقة بمجموعة من الأغاني "زروني، يا ورد على فل وياسمين، حبيت بلدي، أما برواة".



وأقامت مكتبة السلام محاضرة عن "فضائل ليلة عاشوراء" حاضرها الشيخ شاذلي طلحة بوزارة الأوقاف، متحدثا عن يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرم، وأنه يوم مبارك كانت فيه مناسبة عظيمة دلت على قدرة الله تعالى بسبب ما حدث في يوم عاشوراء من انتصارٍ للحق على الباطل، فقد صام موسى عليه السّلام هذا اليوم وصامه بنو إسرائيل وعندما هاجر النبي إلى المدينة المنورة وجد اليهود فيها يحرصون على صيامه، فسألهم عن سبب ذلك، فقالو أنّه في هذا اليوم نصر الله سبحانه موسى عليه السلام وقومه على فرعون وجنوده، فقال النبي (ص) (نحن أولى بموسى منهم) فصامه وأمر أصحابه بصيامه، وقد ورد في الأحاديث النبوية الشّريفة فضل صيام يوم عاشوراء عندما سأل رجلًا رسول الله عن صيام عاشوراء فقال "أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله"، وقد كانت سنة النبي (ص) أن يصوم اليوم العاشر من محرم.