الخميس 12 سبتمبر 2019 الموافق 13 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات وملفات

«سرقة وغش».. متى تنتهي مخالفات المخابز البلدية في مصر؟

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:33 م
جريدة الدستور
نرمين كامل - ميرفت فهمي
طباعة
رغم التطورات التي تحاول أن تجريها وزارة التمورين في منظومة الخبز، واستحداث طرق جديدة من أجل تحسين الخدمة التي تقدم للمواطنين، إلا أن لازالت هناك العديد من المخلفات، التي بتعددها لا يمكن وصفها بالفردية.

المخابز البلدية تحديدًا، هي من تعاني من تلك المخالفات، والتي زادت المحاضر ضدها، ودفعت الوزارة في نهاية المطاف إلى غلقها، كان آخر تلك المخالفات ما تم في محافظة بني سويف من تحرير 16 محضرًا لمخابز بلدية بمركز إهناسيا غرب المحافظة، وذلك لوجود عدد من المخالفات بها.

ولم تكن تلك الواقعة هي الأولى في ملف مخالفات المخابز، فخلال شهر أغسطس الماضي نجحت شرطة التموين في ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة الفيوم؛ لاستيلائه على 1.3 مليون جنيهًا، مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا.

وفي نفس الشهر نجحت شرطة التموين، في ضبط مالك مخبز آخر بمحافظة الشرقية، لتصرفه في 44350 كجم دقيق بلدى ببيعها في السوق السوداء لحسابه الشخصي، وخلال يوليو الماضي أسفرت حملات التفتيش التموينية على تحرير 35 محضرًا مخالفا للمخابز البلدية منها 21 محضرا لنقص الوزن، و12 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضرين لعدم وجود سجلات، كما تم تحرير493 أخرى متنوعة.

هيثم مصطفى، صاحب مخبز بالمنيا، يوضح أن هناك بعض المخالفات التي يرتكبها أصحاب المخابز، تتمثل في عدم تشغيل المخبز بالمواعيد المحددة لها، مما يثير غضب أهالي المنطقة، وكذلك غياب ميزان الوزن، وماكينات صرف العيش، والتأخير في صرف البون للمواطنين، إنتاج الخبز بشكل غير مطابق للمواصفات المطلوبة من حيث الوزن والهيئة، عدم نظافة أدوات العجين.

وأضاف، أن أصحاب المخابز أنفسهم يعانون من بعض المشكلات، والتي يحاولون التوصل لحل لها دون جدوى ومنها رداءة جودة الدقيق، والتأخير في إرسال شحنات الدقيق للمخبز، وكذلك قلة الكميات التي يتم توريدها إليهم.

محمد أدهم، صاحب مخبز بالمنيا، قال أن هناك رقابة تموينية صارمة على المخابز كافة، كما أن مباحث التموين تشن الكثير من الحملات بشكل دوري لرصد المخالفات المختلفة التي ترتكبها بعض المخابز، موضحًا أن المخالفات متمثلة في التلاعب في وزن الرغيف المدعم، والاحتفاظ بالبطاقات الذكية "لضربها"، وهميًا وتسريب الخبز المدعم للمطاعم.

وتابع، بعض المخابز تقوم بصرف رغيف سعره10 قروش، "وضربه" على ماكينات صرف المقررات بما يعادل رغيفين من أصحاب البطاقات، مضيفًا أنه يتم تهريب الدقيق دون إنتاجه، وكذلك يتم الامتناع عن صرف الرغيف المدعم للمواطنين من الكارت الذهبي بحجة نفاد الرصيد به.

وأضاف، والإلحاح على بعض المواطنين بشراء سلع بقالة بدلًا من الخبز، وذلك ليعود بالمكسب على صاحب المخبز أكبر من مكسبه من إنتاج رغيف الخبز، وهو ما يعد أمرًا مخالفًا قانونيًا.

أما يحي زكريا، صاحب مخبز اليوسف ببني سويف، يوضح أن المخابز البلدية تسبب بالكثير من المشكلات لأهالي المنطقة بسبب ما تصدره المعدات من ضجيج، ومن ملوثات هوائية بسسب احتراق الجاز بها.

"نحن كمخابز حرة نفتقد لكثير من الدعم كتوفير الدقيق والغاز الطبيعي" يقولها يحيى، موضحًا أن هذا ما يضطر أصحاب المخابز إلى التعاون مع جمعيات، ومستودعات الغاز الطبيعي ذات التكلفة المرتفعة، مؤكدًا أن كل هذه العوامل تمثل عائقًا لهم في ممارسة تلك المهنة،

مصطفى مدبولي، 31 عامًا، موظفًا حكوميًا، يتعامل مع المخابز البلدية يوميًا، أشار إلى أن جودة رغيف الخبز المدعم ليست بالشكل المطلوب، موضحًا أن أفراد أسرته أحيانًا يجدون به بعض الشوائب "كوجود شعر أوسوس"، مضيفًا أن هذا ما جعله يضطر إلى شراء الخبز السياحي عال التكلفة.

أما سماح عطية، ربة منزل بحي شبرا، فتقول أنه بكثير من الأحيان يكون رغيف الخبز غير مكتمل الاختمار ما يجعله قابل سريعًا للفساد والتعفن، مضيفة أن هيئة الرغيف وجودته أيضًا غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.

ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، يوضح أن الوزارة تقوم بالتفتيش على الأوزان والمواصفات المطلوبة لصناعة الرغيف، وكذلك تعمل على التأكد من جودته من خلال سحب عينات من العجين بشكل دائم ومفاجئ، كما تتأكد بشكل دوري من نظافة المخابز؛ وذلك لضمان سلامة وحماية المواطنين.

يشير إلى أن الوزارة تقوم برقابة مشددة على المخابز، مع تطبيق اللوئح والقوانين كافة، وذلك بداية من وصول القمح للمطاحن بالقاهرة حتى إنتاج الرغيف، موضحًا أنه تم عمل 400 قضية للمخابز المخالفة، وضبط كميات من الدقيق غير مصرح بها تقدر بحوالي 2طن في حملات قامت بها الوزارة في الفترات الأخيرة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

ارتفاع ضحايا انقلاب سيارة من أعلى محور صفط اللبن لـ8 وفيات

منذ حوالي 6 ساعات

بعد حفل زفافه.. زوجات أحمد فهمى حتى هنا الزاهد

منذ ساعة الا ربع

"الداخلية" تفرج عن 712 سجينًا

منذ يوم

تفاصيل آخر 15 دقيقة فى حياة الديناصورات قبل الانقراض

ads

الصور

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

الأكثر قراءة

تعيين حمادة الصاوي نائبًا عامًا خلفًا لنبيل صادق

بعد حفل زفافه.. زوجات أحمد فهمى حتى هنا الزاهد

"سرق أموال والدته.. وشرد أسرة أخيه المتوفي".. شقيق محمد علي يفضحه

رئيس الزمالك عن إقامة السوبر بالسلام: "الأهلي ياخد الجنايني ويلعبوا مع بعض"

أيام زمان

الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

أمير وهمي يجمع المال.. تعرف على طقوس الفاطميين في "عيد النيروز"

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

الصحة

تعرف على أفضل أنواع مضادات الأكسدة

10 فوائد مذهلة للمشروم

5 علامات مبكرة على خطر الإصابة بالشلل الرعاش

دراسة تكشف أثر المكملات الغذائية على الصحة العقلية

الرئيس نيوز

مذكرة تفاهم مصرية بلجيكية بـ16 مليون جنيه لإعادة توظيف قصر البارون

(انفوجراف)... التضخم يواصل الانخفاض للشهر الثالث ويصل لأفضل مستوى له منذ 6 سنوات

بالصور.. نقل النواب تطمئن على الحدود الغربية مع ليبيا

طلب إحاطة في البرلمان بشأن تردي مستوى خدمة الإنترنت في مصر

منوعات

الإثيوبيون فى الخرطوم يحتفلون بقدوم عام 2012

العلماء يكتشفون الماء فى كوكب قد يصلح للحياة

المدفع الأوتوماتيكي عيار 57 ملم "قاتل الدرونات"

علماء يرصدون بخار ماء على سطح كوكب "الأرض العملاقة" البعيد

كشكول

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق الشهادات الفنية لعام 2019

وكيل تعليم الفيوم يتابع مدارس شرق الفيوم في ثاني أيام الدراسة

تنسيق دبلوم صناعي 5 سنوات: تعدين السويس 98%.. هندسة القاهرة 93.8%.. وهندسة عين شمس 93.6%

17 ألف طالب زيادة في تنسيق الدبلومات عن العام الماضي

إسلام سياسي

مرصد الأزهر: الهجمات الإرهابية لـ"داعش" تهدد أمن القارة الإفريقية

اتهامات للسويد بالتقصير فى إعادة أطفال عائلات داعش

الجيش اليمنى يعلن مقتل قيادات حوثية فى مواجهات شرق صنعاء

المؤبد لبديع والشاطر والكتاتنى والعريان والبلتاجى فى «التخابر مع حماس»


زيت وسكر

“التنميىة المحلية”: زراعة النخيل قاطرة تنمية للمحافظات

رئيس جهاز “الشروق” يتفقد أعمال التجهيزات والطرق المحيطة بمدرسة النيل الدولية

وزير الزراعة : نحتل المركز الأول عالميا في انتاج الأرز.. واستنباط أصناف عالية الجودة

لاول مرة.. توصيل الكهرباء لمدينة القصير بالبحر الأحمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
حتى لا ينتحر وائل
أحمد بهاء الدين شعبان
حرب "يوم القيامة" (2)
جلال حمام
استجواب صدام حسين
مؤمن المحمدي
الحنة يا الحنة
المزيد

الثقافة

"ثقافة الأقصر" تحتفل برأس السنة الهجرية

"القومي للمسرح" يحتفي بسفير دولة رواندا

"رسالة عن الإسكندرية القديمة" لمحمود باشا الفلكي.. 24 سبتمبر

الوحدة الوطنية فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك