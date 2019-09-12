مايا نصرى تهجر "ريما" للاطمئنان على أطفالها

حصلت الفنانة مايا نصرى على إجازة من تصوير فيلم "ريما"، الذى تشارك فى بطولته أمام الفنان فراس سعيد، للاطمئنان على أولادها مع بداية العام الدراسى الجديد.



ومن المقرر أن تستأنف مايا تصوير مشاهدها، الأسبوع المقبل، عقب عودتها من لبنان.



كانت مايا انتهت من تصوير عدد من مشاهد الفيلم فى منطقة شبرا منت، ويواصل المخرج أحمد نوار حاليا تصوير مشاهد الفيلم لباقى فريق العمل.



تجسد مايا خلال الأحداث دور "مي" زوجة الفنان محمد ثروت، وتعيش معه حياة سعيدة تُترجم بانتظارهما حدثًا سعيدًا، ولكنها تفاجأ بتعاطي الأخير مواد مخدرة فتتشاجر معه، وينتج عن هذا الشجار إجهاض للجنين للحفاظ علي حياتها.



ويودع محمد ثروت داخل مستشفي الأمراض النفسية والعصبية، وتحصل زوجته علي حكم بالطلاق منه، لتتزوج من صديقه الفنان السوري فراس سعيد، وتتوالي الأحداث.



فيلم "ريما" تدور أحداثه في إطار من الرعب حول قصة الطفلة "ريما" التي تتعرض لبعض المواقف غير الطبيعية، وهو من بطولة كل من محمد ثروت، والطفلة ريم عبدالقادر، فراس سعيد، هالة فاخر، إيهاب فهمي، مها نصار، علاء مرسي، أحمد إمام، كلوديا، ومنى ثروت، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.



