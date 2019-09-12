باراناينسي يقترب من التتويج بلقب كأس البرازيل

اقترب نادي أتلتيكو باراناينسي من التتويج بلقب أول كأس للبرازيل، عقب تغلبه في ذهاب الدور النهائي على انترناسيونال بهدف نظيف، حمل توقيع المهاجم الشاب برونو جيمارايش، في المباراة التي احتضنها ملعب بايتشادا دي كوريتيبا.



وينتظر أن يقام لقاء العودة مساء الأربعاء المقبل في ملعب بيرا ريو في بورتو أليجري.



وسيضمن الفريق المتوج باللقب المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس ليبرتادوريس القارية، الأعرق على مستوى أندية أمريكا الجنوبية.



وجاء هدف المهاجم البرازيلي صاحب الـ21 عاما والذي يمتلك أتلتيكو مدريد الإسباني الأحقية في أولوية التعاقد معه، في الدقيقة 57 مستغلا خطأ دفاعيا في التغطية لينفرد بالمرمى ويسدد بيمينه على يسار الحارس.



يذكر أن باراناينسي هو بطل كأس سود أمريكانا 2018.