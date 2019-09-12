الخميس 12 سبتمبر 2019 الموافق 13 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعلن فتح أبوابها أمام السياح قبل نهاية 2019

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:37 ص
جريدة الدستور
طباعة
قال رئيس هيئة السياحة والتراث في السعودية، أحمد الخطيب، إن بلاده ستفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم قبل نهاية العام الجاري، في خطوة مرتقبة تستهدف الرياض من ورائها بناء قطاع سياحي يدر عليها عائدات مالية توفر موردًا جديدًا للاقتصاد.

ولم يدل الخطيب في حديثه الأربعاء، خلال اجتماع منظمة السياحة العالمية بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بمزيد من التفاصيل حول خطط المملكة المقبلة في قطاع السياحة، وقائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرات سياحية.

ويعني فتح أبواب السعودية أمام السياح، إمكانية حصولهم على تأشيرات دخول وإقامة محددة في المملكة، وبطرق ميسرة، بهدف جذب عدد كبير من السياح إلى بلد ظل غائبًا عن خريطة السياحة التقليدية العالمية لعقود، لكنه يستقبل ملايين الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم سنويًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الزمالك عن إقامة السوبر بالسلام: "الأهلي ياخد الجنايني ويلعبوا مع بعض"

منذ حوالي 15 ساعة

ناسا: كويكب ضخم يضرب الأرض غدًا

منذ حوالي 6 ساعات

"سرق أموال والدته.. وشرد أسرة أخيه المتوفي".. شقيق محمد علي يفضحه

منذ حوالي 19 ساعة

الطب الشرعى يوضح حقيقة أسباب وفاة إسراء غريب

ads

الصور

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك عن إقامة السوبر بالسلام: "الأهلي ياخد الجنايني ويلعبوا مع بعض"

إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمنتخب

ارتفاع ضحايا انقلاب سيارة من أعلى محور صفط اللبن لـ8 وفيات

"آخره يناضل في مارينا مع النسوان والشهرة عمته".. شقيق محمد علي يكشف اهتماماته

أيام زمان

الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

أمير وهمي يجمع المال.. تعرف على طقوس الفاطميين في "عيد النيروز"

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

الصحة

تعرف على أفضل أنواع مضادات الأكسدة

10 فوائد مذهلة للمشروم

5 علامات مبكرة على خطر الإصابة بالشلل الرعاش

دراسة تكشف أثر المكملات الغذائية على الصحة العقلية

الرئيس نيوز

"قرار مايكل جوردان".. ماذا كان يشغل بال الأمريكيين ليلة 11 سبتمبر؟

ترامب: بولتون ورّط أمريكا في "أخطاء كبرى"

مراهقة تقتل أمها في "بنها" خنقاً بسبب علاقة عاطفية

وائل غنيم يكشف سبب "إعجابه" بتغريدة علاء مبارك

منوعات

المدفع الأوتوماتيكي عيار 57 ملم "قاتل الدرونات"

علماء يرصدون بخار ماء على سطح كوكب "الأرض العملاقة" البعيد

تعرف على أكبر الزواحف الطائرة

410 آلاف منزل وشركة تعاني من انقطاع الكهرباء بسبب الإعصار فاكساي

كشكول

الجامعة الأوربية بالعاصمة الإدارية توقع الاتفاق النهائى مع جامعة لندن

توجيهات من "التعليم العالي" قبل بدء الدراسة.. ومحاسبة الخارجين عن القانون

معهد بحوث البترول يحصل علي شهادة إدارة الجودة للعام الخامس

من 500 لـ700جنيه.. زيادة برواتب شباب الأطباء بمستشفيات أسيوط الجامعية

إسلام سياسي

الجيش اليمني يعلن مقتل قيادات حوثية في مواجهات شرق صنعاء

المؤبد لبديع والشاطر والكتاتنى والعريان والبلتاجى فى «التخابر مع حماس»

رئيس جنايات القاهرة: التخابر مع حماس أثبت أن "الإخوان" لا تؤمن بالأوطان

أزهريون: رسالات السماء جاءت ليعيش الناس آمنين مطمئنين


زيت وسكر

معلومات هامة عن سرطان البروستاتا

تفاصيل بدء حجز 2000 قطعة أرض بالمدن الجديدة

انتظام صرف السلع التموينية المدعمة

“صحة البحر الأحمر” تشن حملات لمكافحة الأمراض المتوطنة

مقالات الرأي
ماجد حبته
حتى لا ينتحر وائل
أحمد بهاء الدين شعبان
حرب "يوم القيامة" (2)
جلال حمام
استجواب صدام حسين
مؤمن المحمدي
الحنة يا الحنة
المزيد

الثقافة

موسيقى ورقص وأغاني تراثية نوبية بمسرح الضمة

"خطط طويلة الأجل" بمكتبة المعهد الهولندى اليوم

صدور الترجمة العربية لرواية "فتاة الأمس" لــ دولينى

الليلة.. عرض فيلم "أيام السادات" بمركز الفنون بالإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك