السعودية تعلن فتح أبوابها أمام السياح قبل نهاية 2019

قال رئيس هيئة السياحة والتراث في السعودية، أحمد الخطيب، إن بلاده ستفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم قبل نهاية العام الجاري، في خطوة مرتقبة تستهدف الرياض من ورائها بناء قطاع سياحي يدر عليها عائدات مالية توفر موردًا جديدًا للاقتصاد.



ولم يدل الخطيب في حديثه الأربعاء، خلال اجتماع منظمة السياحة العالمية بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بمزيد من التفاصيل حول خطط المملكة المقبلة في قطاع السياحة، وقائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرات سياحية.



ويعني فتح أبواب السعودية أمام السياح، إمكانية حصولهم على تأشيرات دخول وإقامة محددة في المملكة، وبطرق ميسرة، بهدف جذب عدد كبير من السياح إلى بلد ظل غائبًا عن خريطة السياحة التقليدية العالمية لعقود، لكنه يستقبل ملايين الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم سنويًا.