وفاة المخرج اللبناني سيمون أسمر بعد صراع مع المرض

توفي المخرج التلفزيوني اللبناني سيمون أسمر، منذ قليل، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بلبنان منذ أسبوع.



ونعاه الإعلامي اللبناني جمال فياض، عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر قائلًا: "برحيل سيمون أسمر تنطوى صفحة فى عالم صناعة النجوم فى لبنان والعالم العربى قد لا تتكرر بعده! ليرحم الله سيمون أسمر الكبير! يعزّينى أنى بدأت العمل فى الصحافة بحضورى برنامج (ستديو الفن)، وأنى كنت من آخر من وجه له التحية بالتكريم فى مهرجان الزمن الجميل".



كما نعته الفنانة نانسي عجرم قائلة: "أحر التعازى لعائلة المخرج الكبير سيمون أسمر. الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".

سيمون أسمر، وُلد في يناير 1943، وهو مخرج لبناني. وصاحب "استديو الفن"، ويلقب بصانع النجوم الأول في لبنان.