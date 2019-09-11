الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

تعرضت الفنانة تحية كاريوكا، لحيلة ذكية من رجل عرف بلباقته وثيابه الأنيقة وكانت وقتها عديمة الخبرة وفي بداية مشوارها الفني.



خلال هذه الفترة تقدم لها رجل أنيق المظهر وسيم الخلقة وأخذ يبثها حبه وهيامه بها، وأبدى استعداده للزواج منها وأن يضع تحت قدميها قلبه ورصيده في البنك وإيراد عزبته وسيارته واسمه، لأنه يريد أن يتزوجها.



ولم تتردد تحية في قبول عرضه لأن الرجل على الرغم من تخطيه سن الأربعين كان رشيقًا جذابًا لبقًا في حديثه وجاذبًا لكل النساء.



وعندما بدأ الاستعداد للزفاف علمت تحية كاريوكا أن هناك زميله لها تلف شباكها عليه لتأخذه منها وأنها تتصل به، فبدأت تجمع الأدلة على اتصاله بالأخرى دون أن تشعره بشيء فقد كانت تعلم أنه رجل حذر وسريع الخاطر ولبق وفي استطاعته أن يفسد الأدلة إذا لم تكن قوية.



وأثناء جمع الأدلة والمعلومات اكتشفت ما لم تكن تتوقعه علمت أن الرجل محتال كبير وخبير بأساليب المخادعة وأنه تزوج 7 مرات منهن 4 على ذمته وأنه يسيطر على إيرادات زوجاته لأنه يختارهن من ذوات الوظائف أو صاحبات أملاك، وأغرب من هذا أن الزواج هو صناعته التي يعيش منها، وحمدت الله أن وضع في طريقها هذه الزميلة التي تريد خطفه لكي تخلصها من ورطة كبيرة.