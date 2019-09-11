البرازيلي ريفالدو: برشلونة يفتقد ميسي كثيرا

أكد اللاعب البرازيلي السابق فيتور بوربا فيريرا "ريفالدو" أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يفتقد لمهاجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، لأنه حسبما يرى، اللاعب الذي يمكنه أن يقوم بالأشياء بشكل أفضل ويستطيع أن يدفع زملاءه نحو أقصى درجات الأداء الفني.



وقال ريفالدو: "النادي يفتقد لميسي، عندما يكون في الملعب يخلق أمورا استثنائية، وأشياء سحرية، وينقل الثقة إلى الأخرين، ويجعل الأمور تسير بشكل أفضل مع برشلونة".



وأضاف: "من المهم للفريق أن يعرف أن عودته (ميسي) باتت قريبة، من الجيد دائما أن تحظى بلاعب يصنع الفارق ويجعل زملاءه يلعبون بشكل جيد".



وأشار ريفالدو إلى أن يرى أن اللاعب الهولندي، فرينكي دي يونج، الوافد الجديد على برشلونة هذا الموسم، يمكنه اللعب في مراكز مختلفة وأنه أثبت أنه صفقة جيدة وسيمنح الفريق المزيد من الأشياء في المستقبل.



وأكد ريفالدو أنه لا يعتريه أي شك في أن مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سيظهر بأفضل صوره هذا الموسم رغم كل الشكوك التي أثيرت حوله خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة والتي أضرت كثيرا بصورته.



واختتم ريفالدو قائلا: "لديه شخصية قوية كافية للتحكم في الضغوط الملقاة على عاتقه خلال هذه الفترة، وسيعبر هذه المرحلة".