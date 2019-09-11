منير الوسيمي.. ضيف صالون المقامات ببشتاك

يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك- بشارع المعز في الثامنة مساء الخميس 12 سبتمبر، صالون مقامات، بالإشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، ويستضيف الموسيقار منير الوسيمي ليتحدث عن مشواره الفني.



يصاحب الصالون التخت الشرقي بقيادة الفنان يامن عبد الله، حيث يقدم مجموعة من الأغنيات من الحان الموسيقار الكبير.



جدير بالذكر أن "الوسيمي" درس بالإكايمية الملكية للموسيقي بلندن سنة 1979، وألتحق بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون بالإسكندرية سنة 1983.



قدم العديد من الألحان والموسيقي التصويرية للمسلسلات التليفزيونية والإذاعية وأغاني لأشهر مطربي الوطن العربي، بالإضافة إلي توليه نقابة الموسيقين وقيادته أوركسترا فرقة رضا للفنون الشعبية وتأليف موسيقاها.



"صالون المقامات" فكرة الفنان الكبير الراحل "محسن فاروق"، ومن إعداد وتقديم الإذاعية د."إيناس جلال الدين".