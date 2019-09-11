200 مليار جنيه.. رأس مال صندوق مصر السيادي

بالتزامن مع إعلان الحكومة الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بعمل صندوق مصر السيادى أواخر شهر ديسمبر المقبل، وإطلاقه رسميًا مطلع عام 2020، حددت المادة 4 من القانون الخاص بالصندوق رأس ماله، وذلك بأن الصندوق المرخص به مائتى مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه مصرى، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقى وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.



ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى.



وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.