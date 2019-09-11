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سياسي

متولى: العلامة التجارية للسياحة المصرية الخامسة عالميًا

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:40 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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أشاد طارق متولى، عضو لجنة الصناعة، بالنجاحات التى حققتها وزارة السياحة، مؤخرا، مؤكدًا أن ما تقوم به الوزارة فى الآونة الأخيرة من رفع تصنيفات الفنادق ووضع معايير عالمية للسياحة، وبرنامج الإصلاح الهيكلى الذى تبنته الوزارة للنهوض بقطاع السياحة، وغيرها يؤكد أن الوزيرة والوزارة يضربان أروع المثل فى النجاح دون ضجيج ودون هالة إعلامية تنقل عنها كل تحركاتها دون نتائج حقيقية، لكنها تعمل فى صمت وتنجح فى صمت وتسعى لعودة اسم مصر عاليًا فى مجال الجذب السياحى.

وأشار متولى، فى بيان اليوم، إلى أن وزارة السياحة بذلت جهودًا كبيرة من أجل الترويج للمنشآت والمزارات السياحية، ما أدى إلى انتقال العلامة التجارية للسياحة المصرية من المرتبة 60 عالميًا إلى الخامسة، إضافة إلى الالتزام بتنفيذ اللوائح التنظيمية البيئية بصرامة، ما يحافظ على استدامة السياحة المصرية، فضلًا عن أن الجهود الأمنية التى جعلت تصنيف الأمن والسلامة في مصر في المرتبة الثانية في قائمة الأكثر تحسنًا، وارتفع التقييم 18 مرتبة دفعة واحدة، ما جعل المسافرين أكثر ثقة في الذهاب إلى مصر.

وأضاف أن نجاح الوزارة جاء من اعتمادها على إقامة شراكات متعددة للترويج لمصر بصورة جديدة، مما يعطى لآليات الترويج المزيد من المرونة من خلال الاستعانة بالتقنيات والأساليب التسويقية الحديثة، وتطويع المحتوى التسويقي ليتلاءم مع كل سوق سياحي على حدة، ويسهم في فتح أسواق سياحية جديدة، ويجعل الحملات الترويجية أكثر فاعلية في الأسواق المستهدفة، إضافة إلى التعاون والتنسيق بين كل الجهات القائمة علي السياحة.

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