شلل مرورى على "الأوتوستراد" بسبب "تريلا"

أصيب سائق بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، الأربعاء، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا"، بسور مخرج الأوتوستراد، عقب اختلال عجلة القيادة من يده.



وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية عالية أعلى الطريق الدائري من المنيب إلى الأوتوستراد، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة باصطدام تريلا بسور مخرج الأوتوستراد من الطريق الدائري، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع أي آثار الحادث وتنظيم حركة السير.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.