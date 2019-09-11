اليوم.. البابا تواضروس يكرم الموهوبين قبل عظته الأسبوعية

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



ومن المقرر أن يكرم البابا تواضروس الثاني قبيل إلقاء عظته الأسبوعية الموهوبين من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد كرم في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأربعاء الماضي، ميرنا حسني الطالبة بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية؛ التي حصلت على المركز الأول على العالم في مسابقة الـ"Clinical Skill"



وقالت ميرنا حسني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور "، إن مكتب سكرتارية البابا تواضروس الثاني تواصل مع الأنبا أنجيلوس، أسقف شبرا الشمالية؛ الذي تواصل مع كهنة كنيسة مارجرجس الخمراوية التي تتبعها وذلك لإخبارها بتكريم البابا تواضروس لها، بعد حصولها على المركز الأول في المسابقة.



وأوضحت أن قداسة البابا كان من المقرر أن يكرمها اليوم الأربعاء مع الطلبة الموهوبين بالكاتدرائية المرقسي خلال ترأسه اجتماعه الأسبوعي؛ ولكن نظرًا لظروف سفرها خارج البلاد في ذلك الوقت قرر تكريمها الأربعاء الماضي.



