طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

أعلنت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، إدارة طاقم تحكيم أجنبي مباراة الزمالك والأهلي في السوبر المصري، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء، بإسناد مهمة التحكيم للأجانب في مباريات الأحمر والأبيض.



وحسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول موعد مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، فقررت اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية إقامة المباراة يوم 20 سبتمبر الجاري، بحضور جماهيري، على أن يتحدد العدد المسموح له بالحضور وكذلك ملعب المباراة اليوم الثلاثاء.



ودارت في الكواليس خلال الساعات الماضية، مناوشات بين الأهلي والزمالك حول موعد المباراة، حيث تمسك الزمالك بإقامتها يوم 20 سبتمبر كما أبلغه اتحاد الكرة بشكل شفهى منذ فترة، بينما طلب الأهلى إقامتها يوم 19، قبل أن يحسم اتحاد الكرة الأمر ويقرر إقامتها يوم 20 سبتمبر الجارى.